Нижегородская область завоевала награды на туристской премии Russian Travel Awards. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Нижегородская область завоевала награды на Всероссийской туристской премии Russian Travel Awards. Финал и церемония награждения прошли в Санкт-Петербурге, сообщает в своем телеграм-канале губернатор региона Глеб Никитин.

Так, Нижегородская область одержала победу в номинации «Территория музейного туризма». Кроме этого, регион занял почетное второе место в номинациях «Территория событийного туризма» и «Территория туристических маршрутов и экскурсионных программ». А в номинации «Территория детского туризма» область получила третье место.

- Каждая такая награда - стимул двигаться дальше! И то, что награды заслужены, подтверждается увеличением числа туристов, гостей региона, - отметил Глеб Никитин.

Стоит отметить, что проект «200-летие Нижегородской ярмарки» признан лучшим в области событийного туризма в специальной номинации от Попечительского совета премии.

Напомним, Нижегородский областной клинический онкодиспансер признан лучшим онкологическим учреждением в России в 2022 году. Церемония награждения премией «Будем жить» прошла в Московском Кремле 4 февраля 2023 года.