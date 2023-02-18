Смертность в Нижегородской области снизилась на 208 человек.
Фото: Олег Укладов
Смертность в Нижегородской области снизилась на 208 человек за четыре недели по отношению к четырем предыдущим неделям. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
По его словам, регион находится в «зеленной зоне» по показателю смертности. Как подчеркнул Мелик-Гусейнов, это результат одновременных действий как медиков, так и самих нижегородцев. У врачей увеличивается ресурсная база для оказания плановой и экстренной медпомощи. А нижегородцы все чаще задумаются о здоровом образе жизни и снижают риск опасного поведения.
- У каждого человека - своя карта рисков. Для кого-то это отказ от вредных привычек, а для кого-то приверженность к лечению хронического заболевания, - отмечает глава облминздрава. - Наша общая задача с двух сторон «отвоевать» у этой печальной статистики все больше и больше жизней.
Напомним, Давид Мелик-Гусейнов поддержал действия врачей инфекционной больницы № 23 в Нижнем Новгороде.
Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!вконтакте