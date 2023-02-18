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НовостиОбщество18 февраля 2023 14:21

Нижегородская трудинспекция проведет проверку салонов компании «Сеть «Связной»

Компания хочет объявить себя банкротом
Полина ШИБАЛКИНА
Государственная инспекция труда в Нижегородской области проведет проверку салонов ООО «Сеть «Связной».

Государственная инспекция труда в Нижегородской области проведет проверку салонов ООО «Сеть «Связной».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Государственная инспекция труда в Нижегородской области проведет проверку салонов ООО «Сеть «Связной» из-за их возможного банкротства. Об этом сообщают в пресс-службе инспекции.

Согласно информации, компания «Сеть «Связной» планирует обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом. Так, Гострудинспекции региона решила провести профилактические мероприятия в отношении компании.

Меры инспекторского реагирования принимаются, чтобы не допустить нарушения трудового законодательства в отношении рабочих мест на территории области.

Напомним, нижегородские власти требуют признать банкротом инвестора, не построившего парк на Бору