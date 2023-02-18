Нижегородская трудинспекция проведет проверку салонов компании «Сеть «Связной»

Государственная инспекция труда в Нижегородской области проведет проверку салонов ООО «Сеть «Связной». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Государственная инспекция труда в Нижегородской области проведет проверку салонов ООО «Сеть «Связной» из-за их возможного банкротства. Об этом сообщают в пресс-службе инспекции.

Согласно информации, компания «Сеть «Связной» планирует обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом. Так, Гострудинспекции региона решила провести профилактические мероприятия в отношении компании.

Меры инспекторского реагирования принимаются, чтобы не допустить нарушения трудового законодательства в отношении рабочих мест на территории области.

Напомним, нижегородские власти требуют признать банкротом инвестора, не построившего парк на Бору