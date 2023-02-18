Презентация образовательно-производственного кластера автопрома состоялась в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Презентация образовательно-производственного центра автомобильной промышленности прошла на площадке Нижегородского автомеханического техникума, сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, образовательно-производственный центр был создан в рамках федерального проекта «Профессионалитет». По словам начальника управления профессионального образования и воспитания минобра Нижегородской области Натальи Поляшовой, проект позволяет получить более качественное образование.

- Новое оборудование, которое закупается в рамках этого проекта, меняет содержание образования. Станки с ЧПУ, которые мы видим на площадке кластера, позволят ребятам не только получать знания, но и повышать квалификацию, - добавила Наталья Поляшова.

Образовательно-производственный центр стал одним из трех кластеров, созданных в регионе в 2022 году в рамках федерального проекта. Соглашение о создании центра подписали правительство Нижегородской области и Горьковский автомобильный завод.

Стоит отметить, что в проект было вложено 124 млн рублей. Так, в техникуме созданы лаборатории, полигоны и образовательные пространства, оснащенные современным оборудованием.

Напомним, в Бурнаковском микрорайоне планируется построить новую школу.

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