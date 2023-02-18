Крестный ход в поддержку участников СВО пройдет в Краснобаковском районе 21 февраля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Крестный ход в поддержку участников специальной военной операции пройдет в Краснобаковском районе 21 февраля 2023 года. Об этом сообщил глава местного самоуправления Антон Быков Вконтакте.

По его словам, такое мероприятие пройдет в Краснобаковском округе впервые. Так, оно начнется в 11:00 от храма святителя Николая Чудотворца по центральным улицам посёлка. Согласно информации, будет организован подвоз желающих из поселков Пруды и Шеманиха.

- Приглашаю всех православных принять участие в первом среди северных районов Нижегородской области Крестном ходе! – добавил Антон Быков.

Напомним, воспитанников детского сада « Березка» в городе Кулебаки Нижегородской области сводили на экскурсию в военкомат.