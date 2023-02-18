Игорь Воротников назначен исполняющим обязанности ректора НГСХА. Фото: пресс-служба НГСХА.

Исполняющим обязанности ректора Нижегородской государственной сельхозакадемии назначен Игорь Воротников. Об этом сообщают в пресс-службе НГСХА.

Так, Воротников выразил уверенность в динамичном развитии НГСХА, расширении научных структурных составляющих вуза, а также в сотрудничестве с другими вузами Нижнего Новгорода. Кроме того, он выразил благодарность предыдущему руководству за выполненную работу.

Стоит отметить, что до своего назначения Воротников был проректором по научной и инновационной работе в Саратовском госуниверситете биотехнологии и инженерии имени Вавилова. Кроме того, был профессором кафедры «Проектный менеджмент и внешнеэкономическая деятельность в АПК».

Напомним, Андрей Бетин, ранее занимавший должность заместителя губернатора Нижегородской области, перешел на новую работу. 13 февраля его назначили ректором Мастерской управления «Сенеж».