Программу адаптации участников СВО и их семей готовят в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специальную программу адаптации для участников специальной военной операции и их семей готовят в Нижегородской области. Об этом сообщают представители АНО «Дом народного единства».

В Доме народного единства состоялся круглый стол, где обсуждались вопросы социальной и психологической поддержки военнослужащих, а также их семей. В мероприятии участвовали жены и мамы участников СВО, психологи, а также руководитель регионального комитета семей воинов Отечества.

Так, участники обсуждения пришли к выводу, что нужно обеспечить комплексную психологическую поддержку демобилизованных военнослужащих и их семей.

- Стресс, который переживают родители, передаётся и их детям, даже детсадовцам и ученикам младших классов. Ребята могут начать хуже учиться, могут появиться проблемы с поведением, - отмечает председатель правления семейного центра «Лада» Галина Смирнова.

Разработкой программы адаптации займется Координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей на базе Дома народного единства. Кроме того, скоро будет готова памятка с рекомендациями психологов. Родственники узнают, как правильно взаимодействовать с демобилизованными участниками СВО.

Напомним, более 2,5 тысячи теплых вещей связали жители Нижегородской области военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции.

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