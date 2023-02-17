Глеб Никитин выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Кривоногова. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Председатель Совета депутатов Володарского муниципального округа Игорь Кривоногов скончался на 56-м году жизни 17 февраля 2023 года. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с его уходом из жизни.

Игорь Кривоногов родился 20 декабря 1967 года. Он окончил Саратовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Лизюкова.

- Игорь Константинович много лет отдал работе на благо своей малой родины. Он был искренне заинтересован в развитии района, знал, что волнует людей, умел с ними общаться, - отметил Глеб Никитин. - Выражаю искренние соболезнования в связи с его скоропостижным уходом.

«Комсомольская правда «Нижний Новгород» выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря Кривоногова.