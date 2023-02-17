Цены на услуги нижегородского крематория изменятся в апреле 2023 года. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Цены на услуги крематория в Нижнем Новгороде изменятся в апреле 2023 года. Об этом директор организации Владимир Ворошуха сообщил изданию «Время Н».

По словам директора, стоимость услуг формируется по итогам сдачи годового баланса в конце первого квартала. Так, цены не повышали последние три года, даже во время пандемии.

Как отметил Владимир Ворошуха, в последнее время увеличились затраты на обслуживание, ремонт оборудования и на специализированные огнеупорные материалы. Из-за этого в апреле стоимость услуг планируется пересмотреть. Директор организации заверил, что резких скачков цен не будет.

Напомним, жители Нижегородской области смогут заключать прижизненные договоры на погребение. Муниципальное предприятие «Комбинат ритуальных услуг населению» планирует ввести такую услугу для поднятия прибыли.