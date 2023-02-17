Отдельная квитанция за отопление будет приходить нижегородцам с февраля 2023 года. Фото: Александр ГЛУЗ

Счет за отопление выведут из единого платежного документа ООО «Центр-СБК». С февраля 2023 года он будет приходить в отдельной квитанции АО «Волгаэнергосбыт» для жителей Автозаводского района.

Как отметили ООО «Автозаводская ТЭЦ, также изменятся и сроки выставления. Так, счет за отопление теперь будет приходить «месяц в месяц», то есть в конце того месяца, в котором была оказана услуга. Примечательно, что раньше местные жители оплачивали эти услуги месяцем позже расчетного периода.

Теперь платежка за отопление, которым нижегородцы воспользовались в январе, придет в период с 17 по 20 февраля. А счет за февраль придет в начале марта.

- В дальнейшем, платежный документ АО «Волгаэнергосбыт» будет доставляться Вам в начале каждого месяца, следующего за месяцем начисления оплаты, - добавили представители компании.