Движение приостановят на участке улицы Красных Зорь в Нижнем Новгороде с 18 по 25 февраля. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта на участке улицы Красных Зорь в Нижнем Новгороде будет временно приостановлено с 9:00 18 февраля до 19:30 25 февраля. Об этом сообщают в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, ограничения коснутся участка пересечения с трамвайными путями по улице Красных Зорь. На подъездах к участку установят предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки

- Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, - отмечают в департаменте.

Напомним, движение транспорта по улицам Красных Зорь и Березовской в Нижнем Новгороде временно перекроют из-за замены трамвайных путей.

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