Новые требования к владельцам собак могут разработать в Нижнем Новгороде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Новгороде планируется разработать новые требования к владельцам собак. Об этом в ходе прямого эфира в своем телеграмм-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Администрации необходимо проработать необходимые предложения и совместно с депутатским корпусом выйти на областной уровень, - отметил мэр города. – Прежде всего, нужно разработать дополнительные требования к выгулу собак и определить места, где это делать нельзя. Также необходимо проработать правила по выгулу на поводке и в намордниках, расширить перечень пород, кому необходимо это делать. При этом должны быть учтены и интересы владельцев собак.

Глава города отметил, что количество поступающих собак в приют «Сострадание» увеличивается, а забирают собак нижегородцы реже. В связи с этим он предложил проработать меры поддержки для приютов.

- Нагрузка на приюты велика, поэтому тут можно проработать вопрос компенсации части расходов приютам. Например, на коммунальные расходы, - предложил Юрий Шалабаев. - В прошлом году мы вместе реализовывали удачный проект по стерилизации, чипированию, вакцинации собак, принадлежащих социально незащищенным гражданам. В этом году этот проект стоит продолжить.