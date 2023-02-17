Акцию ежегодно проводит АО «Нижегородский водоканал»

В акции «В новый год без долгов» Нижегородского водоканала в 2022 году приняли участие почти 650 жителей Нижнего Новгорода и Кстовского района. В результате абонентам удалось списать 8 млн. рублей пеней. Общая сумма долгов, погашенных перед Водоканалом, составила более 8 млн. рублей.

Акцию «В новый год без долгов» АО «Нижегородский водоканал» ежегодно проводит в период с октября по декабрь. Чтобы принять в ней участие, в 2022 году необходимо было оплатить до 31 декабря 2022 года задолженность и текущие начисления за последний расчетный месяц. Затем абонентам нужно было до 20 января 2023 года направить заявление с приложением копии паспорта и квитанции об оплате в Центр по работе с абонентами АО «Нижегородский водоканал».

– Данная акция проводится Нижегородским водоканалом уже не первый год и очень востребована среди абонентов, по тем или иным причинам накопивших долги по оплате за услуги «холодное водоснабжение» и «водоотведение». – отмечает начальник управления по работе с дебиторской задолженностью Центра по работе с абонентами Оксана Коновалова. – Участие в акции «В новый год без долгов» даёт возможность не просто списать пени, а значительно сэкономить семейный бюджет, так как нередко пени составляют большую часть суммы задолженности.

В рамках акции «В новый год без долгов» абоненты списали в 2022 году 8 миллионов рублей пеней

Для некоторых абонентов участие в акции стало возможностью избежать принудительного взыскания денежных средств по решению суда или таких ограничительных мер, как отключение услуг «холодное водоснабжение» и «водоотведение». Однако если задолженность была взыскана судебным приказом или судебным решением, для участия в акции необходимо было оплатить и взысканную задолженность, и государственную пошлину. За период проведения акции «В новый год без долгов» в 2022 году по судебным решениям абонентами было оплачено – 1,1 млн. рублей пени и более 80 тыс. рублей госпошлины.

Также отметим, что условия акции не распространялись на пени, являющиеся частью иска, находящегося на судебном рассмотрении.

Фото: АО «Нижегородский водоканал»