Строительство станции метро в Сормове планируется начать осенью 2023 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Строительство новой станции метро в Сормове планируют начать осенью 2023 года. Об этом сообщил директор МКУ «ГУММиД» Андрей Левдиков на заседании постоянной комиссии гордумы по транспорту и дорожному хозяйству.

Так, строительные работы начнутся в октябре-ноябре 2023 года. Сейчас уже идет разработка проектной документации. На продление Сормовско-Мещерской линии выделено 870 миллионов рублей.

Напомним, контракт на проектирование и строительство нового участка Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде подписали с компанией "Моспроект-3". В октябре 2022 года была утверждена схема продления Сормовско-Мещерской линии метро. Протяженность нового участка составит 2,64 километра.

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