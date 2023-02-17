СК проверит органы профилактики после угрозы убийством сыну в Воскресенском районе

Обвиняемая ранее привлекалась к уголовной ответственности и состоит на профилактических учетах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Доследственную проверку сотрудников органов профилактики организовали после того, как жительница Воскресенского района угрожала своему сыну убийством. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

– В связи с общественным резонансом следователи СК ходатайствуют перед прокурором о передаче для дальнейшего расследования уголовного дела по угрозе убийством, - добавили в ведомстве.

Напомним, что инцидент произошёл в доме поселка Красный Яр вечером 13 февраля 2023 года. 42-летняя пьяная женщина ссорилась с 9-летним сыном из-за его плохих оценок в школе, а затем стала угрожать ребёнку убийством, держа в руках нож.

На горе-мать возбудили уголовное дело. Как оказалось, обвиняемая ранее привлекалась к уголовной ответственности и состоит на профилактических учетах.

Сейчас ребёнок находится у своего отца. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

вконтакте

одноклассники

телеграм-канал

Канал в яндекс-дзен