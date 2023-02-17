Проходческие щиты для строительства нижегородского метро запустят весной 2023 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Тоннелепроходчиские щиты для строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде запустят весной 2023 года. Об этом сообщил директор МКУ «ГУММиД» Андрей Левдиков на заседании постоянной комиссии гордумы по транспорту и дорожному хозяйству.

По его словам, до конца 2025 года необходимо ввести метро в эксплуатацию. Так, в марте планируется получить положительное заключение по проекту новых тоннелей. И на апрель-май запланирована установка трех тоннелепроходческих щитов.

Так, один щит будет проходить от площади Горького до площади Свободы. На это уйдет около полугода, так как расстояние небольшое. И еще два щита пойдут друг за другом от площади Сенной до площади Свободы. Как отметил Андрей Левдиков, на подготовку тоннелей уйдет 1,5 года.

Напомним, первую сваю котлована установили для новых станций метро на улице Горького в Нижнем Новгороде.