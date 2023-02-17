В Выксе пропал 9-летний Мирон Кулагин, убежавший из школы. ФОТО: Волонтер_НН

В Выксе Нижегородской области пропал 9-летний Мирон Кулагин. Ребенок убежал из школы № 3 в 11:20 17 февраля. С тех пор его никто не видел. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

- Ребенок был одет в серую камуфляжную куртку со светоотражающими элементами на груди, черную шапку, черные штаны и черные кроссовки с красными лампасами.

Рост ребенка 149 см, глаза голубые, волосы темные. Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о местонахождении ребенка, просят обратиться в полицию.

Тем временем волонтеры уже организовали собственные поиски. Сейчас объявлен срочный сбор. С собой просят захватить, фонари, батарейки, воду, перекус, рации, перчатки и скотч. Инфорг поиска - Людмила (Пума) 8 908-727-90-28