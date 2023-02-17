Нижегородке назначили исправительные работы за сбитую насмерть поездом 4-х летнюю дочь. Фото: Иван МАКЕЕВ

42-летняя нижегородка получила наказание в виде исправительных работ за смерть 4-х летней дочки по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Трагедия произошла в час дня 7 июля 2022 года в поселке Новое Доскино – недалеко от оборудованного переезда. Там нетрезвая женщина вместе с маленькой дочерью переходили железнодорожные пути в неустановленном месте. Услышав сигнал приближающегося поезда, женщина не спешила покинуть железнодорожные пути. В результате этого поезд насмерть сбил девочку. После страшного инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Согласно информации, суд назначил женщине наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 3 месяца. Кроме того, у нее будут удерживать в доход государства 15% из заработной платы.

- Приговор в законную силу не вступил, - отмечают в пресс-службе.