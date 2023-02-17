Почти 90 семей переехали в Нижний Новгород из-за границы в 2022 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

87 семей переехали в Нижний Новгород из-за рубежа в 2022 году. Об этом сообщила замдиректора департамента по социальной политике Любовь Гаврилова на заседании гордумы.

По ее словам, переезд осуществлялся в рамках государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за рубежом». Так, в 2022 году переезд согласовали 302 семьи или более 800 человек.

- Прибыли в город 87 семей. Часть прибывших уже стали гражданами России, - отмечает Любовь Гаврилова.

Стоит отметить, что всего за период действия программы согласовано к переезду около девяти тысяч человек.

Напомним, за 2022 год учреждения культуры в Нижнем Новгороде посетили 6,2 тысячи человек. Для сравнения, годом раньше этот показатель составлял 4,3 тысячи человек.

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