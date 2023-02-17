Дома-близнецы отреставрируют в Арзамасе за 50 миллионов рублей. Фото: телеграм-канал Александра Щелокова.

Дома-близнецы на площади Соборной в Арзамасе отреставрируют за 50 миллионов рублей. Денежные средства на эти цели выделили известные нижегородцы из личных средств, сообщает в своем телеграм-канале мэр Арзамаса Александр Щелоков.

По его словам, 50 миллионов рублей на восстановительные работы направили председатель Совета директоров ПАО «Нител» Михаил Гапоновов и бизнесмен Станислав Рыбушкин. Так, обследованием и подготовкой сметы объектов будет заниматься компания «Гефест». Кроме того, компания займется и строительно-монтажными работами.

- Подрядчик работал в рамках реализации мероприятий паломническо-туристического кластера в Сарове – опыт есть, - отмечает Александр Щелоков.

Кроме этого, контроль работы будет осуществлять управляющая компания Саровско-дивеевского кластера.

- У них сегодня сформировались высокопрофессиональные компетенции, которые уже у нас подтвердились при реставрации дома Белянинова, - добавил мэр Арзамаса.

Напомним, новый сквер в честь 95-летия Канавинского района появится в Нижнем Новгороде.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

вконтакте

одноклассники

телеграм-канал

Канал в яндекс-дзен