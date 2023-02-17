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НовостиНовости компаний17 февраля 2023 9:50

19 февраля в Мининском университете пройдет фестиваль ГТО

Абитуриенты, успешно выполнившие нормативы, получат дополнительные баллы при поступлении в вуз
19 февраля в Мининском университете пройдет фестиваль ГТО

19 февраля в Мининском университете пройдет фестиваль ГТО

Фестиваль ГТО для учащихся 10-11 классов пройдет в Мининском университете 19 февраля. Мероприятие начнется в 10.00 в 4 корпусе педагогического вуза по адресу: пл.Минина, 7А. Школьники, которые получат значки за удачную сдачу нормативов, получают также и дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении.

Как рассказал декан факультета физической культуры и спорта Мининского университета Анатолий Лукутин, ребята будут сдавать нормативы в отремонтированных спортивных залах, а также они смогут познакомиться с преподавательским составом вуза.

Зарегистрироваться для сдачи нормативов ГТО и узнать всю необходимую информацию можно по по ссылке. Для допуска к мероприятию необходима медицинская справка от терапевта с указанием отсутствия противопоказаний к сдаче норм ГТО.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина