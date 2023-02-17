Работа кстовской автостанции продлена до 21:00 с 17 февраля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Режим работы автостанции в Кстове продлен до 21:00 с 17 февраля. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

По ее словам, ранее пассажиры жаловались на то, что автостанция завершала работу в 19:00, хотя были и более поздние автобусные рейсы. Так, организация, обслуживающая транспортный объект, дала обещание продлить работу вокзала до 21:00.

Напомним, еще три автобусных маршрута подключат к навигационной системе в Нижегородской области до 19 февраля 2023 года.

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