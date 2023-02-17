Мининский и Департаментом образования города станут организаторами олимпиадного движения в Нижнем

В городской олимпиаде по географии для школьников, которая прошла 16 февраля в Мининском университете, приняли участие 160 учащихся 8-11 классов. Кроме того, во время олимпиады было подписано соглашение между Департаментом образования Нижнего Новгорода и педагогическим вузом о сотрудничестве в развитии олимпиадного движения в области естественно-научного образования.

Владимир Радченко, директор департамента образования, отметил, что в городских олимпиадах каждый год участвует все больше школьников, а это значит, что интерес к олимпиадам растет.

- За 2021-2022 учебный год в олимпиадах приняло участие 1622 ребенка из общеобразовательных организаций, за этот учебный год, по данным на февраль, уже более 1300 обучающихся попробовали свои силы в олимпиадах, - отметил он. - Сейчас наша задача - поддержать талантливых и одаренных детей и создать дополнительные возможности для развития их способностей, поддержания интереса к наукам. И наше активное сотрудничество с Мининским университетом направлено на достижение этих целей.

Виктор Сдобняков, ректор Мининского университета, в свою очередь подчеркнул, что вуз имеет большой опыт организации городских, региональных и всероссийских олимпиад.

В городской олимпиаде по географии для школьников приняли участие 160 учащихся 8-11 классов

- Наша цель - сделать Мининский университет центром компетенций по олимпиадному движению, чтобы качество подготовки школьников вышло на новый уровень и дети комфортно могли углубленно изучать ту науку, которая им интересна, - рассказал он. - Для нас приоритетно естественно-научное направление, которое имеет особое значение для развития мировоззренческого и технологического суверенитета страны. И мы рады, что Администрация города нас в этом поддерживает.

Организатором олимпиады выступили Департамент образования Нижнего Новгорода, Мининский университет и Нижегородское региональное отделение Всероссийской общественной организации “Русское географическое общество”.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина