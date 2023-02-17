Нижний Новгород вошел в десятку популярных городов для путешествий на Масленицу. Фото: Кирилл Мартынов

Нижний Новгород вошел в десятку популярных городов для путешествий во время масленичной недели. Такой рейтинг составил сервис Tvil.ru.

Были проанализированы заявки туристов на период с 18 по 26 февраля. Согласно информации, Нижний Новгород расположился на почетном восьмом месте в списке самых популярных направлений для путешествий на Масленицу. Так, средняя продолжительность поездки в город составляет две ночи.

Стоит отметить, что на первом месте в рейтинге располагается Сочи. Второе место получает Санкт-Петербург и замыкает тройку лидеров Москва. Кроме этого, в рейтинг популярных направлений попали Казань, Архыз, Калининград, Кисловодск, Ярославль и Суздаль.

Напомним, новый туристический поезд «В гости к Куркулям богородским» отправится из Нижнего Новгорода на станцию Кожевенное 23 февраля в 9.00. Проводниками в Богородск будут Куркуль и Куркулиха – так в старину называли зажиточных крестьян, которых в городе было много.

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