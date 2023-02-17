Информационный центр «Дзержинские ведомости» стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Экономическое возрождение России - 2022»

В Нижегородской области подведены итоги регионального этапа XXIX Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России - 2022», который ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой РФ и Союзом журналистов России. Всего в нем приняли участие 38 редакционных коллективов газет, журналов, телекомпаний, а также журналистов городских и районных СМИ.

Коллектив информационного центра «Дзержинские ведомости» представил на конкурс 12 номеров печатной газеты за 2022 год, в которых опубликованы серии материалов по двум темам – «Реализация приоритетных национальных проектов» и «Особенности экономического развития регионов».

«Информационный центр «Дзержинские ведомости» за последние три года значительно расширил свои форматы, но основой было и остается печатное издание. Важно, что журналисты еженедельника не только информируют жителей о текущих событиях, происходящих в городе, но и в доступной форме рассказывают о федеральных экономических проектах, от ремонта дорог до строительства новых школ и развития. От души поздравляю весь коллектив и лично главного редактора газеты Александра Райнича с победой на региональном этапе и желаю успеха на федеральном уровне!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Среди материалов, представленных на конкурс, – серия статей о ремонте дорожной инфраструктуры по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», о масштабной ликвидации несанкционированных свалок в рамках национального проекта «Экология», о новой модельной библиотеке им. Л.Н. Толстого в рамках нацпроекта «Культура» и др. Отдельная серия газетных материалов в 2022 году была посвящена реализации программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в РФ», а также проектам «Формирование комфортной городской среды» и «Вам решать!».

«Темы, связанные с экономическим развитием регионов и конкретных городов, всегда считались особенно непростыми. Нужно не только разобраться в них самому, но и суметь правильно и понятно подать читателям. Быть надежными и, самое главное, достоверными проводниками между событиями и людьми. В Дзержинске сейчас происходят очень масштабные преобразования в самых разных сферах, и наша задача состоит в том, чтобы дзержинцы регулярно узнавали о них в удобном для себя формате, следили за развитием интересующих тем и были вовлечены в жизнь своего города», – рассказал главный редактор газеты «Дзержинские ведомости» Александр Райнич. – Конкурс «Экономическое возрождение России - 2022» считается одним из самых престижных в России, поэтому победа на региональном этапе – достойный результат. Но мы, конечно, будем идти до конца!»

Итоги федерального этапа конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» будут известны в конце марта. Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей состоится 6 апреля 2023 года в Международном информационном агентстве «Россия сегодня». В рамках церемонии также пройдет Форум деловых СМИ.

Напомним, в 2022 году газета «Дзержинские ведомости» отметила свой 15-летний юбилей. Издание выходит по четвергам и распространяется в 117 точках Дзержинска. Узнать адреса распространения газеты можно на сайте, а также в группе vk.com/dzved и мобильном приложении.

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска