Энергетики провели экскурсию на подстанцию «Свердловская» для участников робототехнических соревнований

В рамках подготовки к робототехническим соревнованиям по направлению «Лига Решений» для ребят, занимающихся в нижегородском Центре изучения цифровых технологий «Техноспейс», сотрудниками филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» была проведена экскурсия на ПС «Свердловская».

Гостям представили внутреннее устройство подстанции, рассказали про основные технические характеристики энергообъекта, принципы его работы и возможности. Полученная информация поможет ребятам в разработке проекта по теме «Энергозаряд».

«Выражаем искреннюю благодарность за организацию экскурсии на распределительную подстанцию "Нижновэнерго". На основе полученных знаний во время экскурсии ребята смогли доработать свой проект с учетом специфики преобразования и распределения электрической энергии на подстанциях. Выражаем огромную признательность за Вашу помощь и надеемся на дальнейшее сотрудничество», – отметила руководитель проекта «Нижегородский техноспейс» Людмила Федосова.

«Энергетики ведут активную профориентационную и просветительскую работу с молодым поколением. Это позволяет расширить их кругозор, получить новые знания об энергетической отрасли, повысить престиж профессии энергетика и, как следствие, помогает в дальнейшем учащимся сделать свой выбор в пользу электроэнергетики», – отметил исполняющий обязанности заместителя генерального директора «Россети Центр и Приволжье» – директора филиала «Нижновэнерго» Евгений Турапин.