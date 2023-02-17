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НовостиОбщество17 февраля 2023 6:41

Жители четырех домов временно остались без света и горячей воды в Нижнем Новгороде 17 февраля

Это коснулось домов Нижегородского и Приокского районов
Полина ШИБАЛКИНА
Жители четырех домов временно остались без света и горячей воды в Нижнем Новгороде 17 февраля.

Жители четырех домов временно остались без света и горячей воды в Нижнем Новгороде 17 февраля.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители четырех домов временно остались без электричества и горячей воды в Нижнем Новгороде 17 февраля. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГОЧС.

Электроэнергию отключили в домах №4, 6 по улице Нижне-Печерской в Нижегородском районе в 9:00. Свет появится в домах 17 февраля в 13:00.

А вот горячую воду отключили в домах № 11, 13 по улице Медицинской в Приокском районе. Ее не будет с 9:00 до 15:00.

Как сообщается на сайте Управления ГОЧС, отключения связаны с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.

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