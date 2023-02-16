Еще 2,3 млрд рублей получит дорожный фонд Нижегородской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дорожный фонд Нижегородской области получит еще 2,3 млрд рублей.

– Средства направят на капремонт моста через реку Теша в Навашине, разработку проекта по ремонту старого Борского моста и дублера проспекта Ленина на участке от Молитовского моста до метромоста, – сообщает в своем телеграм-канале председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Также продолжится строительство дорог к социальным объектам в Дзержинске и Сарове. А на Бору закончится строительство пешеходного моста.

Кроме того, более 400 млн рублей направят на освещение дорог в Большеболдинском, Кстовском, Княгининском, Вадском, Борском и Воскресенском районах. Также будет построено 60 км барьерных ограждений.

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