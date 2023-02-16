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НовостиОбщество16 февраля 2023 18:10

Еще 2,3 млрд рублей получит дорожный фонд Нижегородской области

На часть средств будет разработан проект дублера проспекта Ленина
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Еще 2,3 млрд рублей получит дорожный фонд Нижегородской области

Еще 2,3 млрд рублей получит дорожный фонд Нижегородской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дорожный фонд Нижегородской области получит еще 2,3 млрд рублей.

– Средства направят на капремонт моста через реку Теша в Навашине, разработку проекта по ремонту старого Борского моста и дублера проспекта Ленина на участке от Молитовского моста до метромоста, – сообщает в своем телеграм-канале председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Также продолжится строительство дорог к социальным объектам в Дзержинске и Сарове. А на Бору закончится строительство пешеходного моста.

Кроме того, более 400 млн рублей направят на освещение дорог в Большеболдинском, Кстовском, Княгининском, Вадском, Борском и Воскресенском районах. Также будет построено 60 км барьерных ограждений.

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