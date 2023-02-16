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НовостиОбщество16 февраля 2023 17:32

Единый центр подготовки к военной службе может появиться в Нижегородской области

Расходы на его создание составят 155 млн рублей
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Единый центр подготовки к военной службе может появиться в Нижегородской области

Единый центр подготовки к военной службе может появиться в Нижегородской области

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Единый центр подготовки граждан к военной службе планируют создать в Нижегородской области на базе Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Об этом сообщает «Ъ-Приволжье» со ссылкой на министра кадровой и молодежной политики Сергея Бочарова.

На заседании комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам министр отметил, что в число пилотных регионов для создания центров подготовки вошли Нижегородская, Тульская, Владимирская области и Приморский край.

155 млн рублей уйдут на ремонт здания ДОСААФ и покупку нового оборудования для единого центра. Учреждением будет управлять учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи АНО «Авангард».

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