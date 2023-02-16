Верховный суд отказал в кассации создателям платформы «Дневник.ру» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд РФ отказал представителям сети «Дневник.ру» в передаче кассационной жалобы в Судебную коллегию по экономическим спорам после возбуждения дела Нижегородским УФАС. Об этом сообщается на сайте УФАС по Нижегородской области.

Ранее, в 2021 году, в Нижегородское Управление Федеральной антимонопольной службы поступило сообщение о распространение рекламы на платформе «Дневник.ру» что является незаконным. После этого было возбуждено уголовное дело.

Было признано, что реклама ООО «Дневник.ру» противоречит статье «О рекламе» Федерального Закона.

Суды трех инстанций поддержали решение Нижегородского УФАС.

Справка:

Согласно части 10 статьи 5 ФЗ «О рекламе» в учебниках, учебных пособиях, другой учебной литературе, предназначенных для обучения детей по основным образовательным программам размещение рекламы не допускается.

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