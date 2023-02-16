6,2 тысячи человек посетили учреждения культуры Нижнего Новгорода в 2022 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За 2022 год учреждения культуры в Нижнем Новгороде посетили 6,2 тысячи человек. Для сравнения, годом раньше этот показатель составлял 4,3 тысячи человек. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике.

- За год было проведено огромное число фестивалей, - напомнила председатель постоянной комиссии по социальной политике Инна Ванькина. – Также состоялись многие культурные мероприятия в музеях, театрах и библиотеках города. Тем не менее, всегда есть к чему стремиться. Например, было бы неплохо увеличить количество тех мероприятий, которые направлены на патриотическое воспитание молодежи.

Напомним, ранее мы писали, что в 2023 году на территории школ в Нижнем Новгороде установят еще семь спортивных площадок. Речь идет о школах №119, 181, 22, 154, 173, 85, 183.За последние два года площадки для занятия спортом на открытом воздухе были установлены на участках 14 школ города.