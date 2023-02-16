Семь спортивных площадок установят на территории школ Нижнего Новгорода в 2023 году. Фото: Андрей АБРАМОВ

В 2023 году на территории школ в Нижнем Новгороде установят еще семь спортивных площадок. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Гордумы по социальной политике.

- За последние два года площадки для занятия спортом на открытом воздухе были установлены на участках 14 школ города. Среди них школы - №16, 127, 176, 109, 123, 62, 14, 103, 140, 29, 46, 76, 81, 9. Сейчас все они работают и открыты для пользования всех местных жителей во внеучебное время, - рассказа директор департамента образования администрации Владимир Радченко. – Большинство таких площадок открыты для посещения с 16:00 до 19:00, а несколько даже до 20:00.

В дальнейшем эту традицию планируется продолжить. Уже в этом году на территории школ города появятся еще семь воркаут-площадок. Речь идет о школах №119, 181, 22, 154, 173, 85, 183.

- Открытие спортивных зон на свежем воздухе вовлечет нижегородцев в массовый спорт, - уверен депутат Юрий Ерофеев. - Кроме этого, это пропаганда здорового образа жизни и хороший вариант досуга как для молодежи, так и старшего поколения