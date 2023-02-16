Улицу Студенческую в Нижнем Новгороде не станут переименовывать в честь Владимира Лузянина Фото: Яндекс.Карты

Часть улицы Студенческой в Нижнем Новгороде не переименуют в честь Владимира Лузянина. Об э том сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

Еще в июне 2022 года нижегородский Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий выступил с инициативой изменить название части улицы Студенческой от проспекта Гагарина до улицы Пушкина. Улицу хотели назвать в честь президента завода «Гидромаш» Владимира Лузянина, который жил в доме №4.

Жители улицы встретились с председателем городской Думы Олегом Лавричевым и выступили с просьбой о сохранении исторического названия, к которому уже привыкли. Их мнение было услышано и принято.

– Поиск альтернативных вариантов будет продолжен, – сказал Олег Лавричев.

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