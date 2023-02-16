В Нижнем Новгороде повысят пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Нижнем Новгороде планируется повысить пенсию за выслугу лет муниципальным служащим. Этот вопрос рассматривался на заседании комиссии гордумы по социальной политике.

- С 1 мая 2022 года выросли оклады должностных лиц. В связи с этим администрация Нижнего Новгорода предлагает повысить и пенсию за выслугу лет для муниципальных служащих, - объяснили на заседании комиссии. - Законодательством предусмотрены основания для перерасчета пенсии за выслугу лет. Но такая ситуация, как произошла в прошлом году – не индексация, а установление новых размеров должностных окладов и денежных вознаграждений, она произошла впервые. Поэтому в законодательстве такие основания не предусмотрены. Но мы все равно предлагаем повысить размеры пенсий.

На данный момент пенсию за выслугу лет в Нижнем Новгороде получают 860 человек. Однако новое повышение затронет лишь малую часть этой группы. С 1 мая 2023 года пенсии повысят трем муниципальным служащим, а с 1 октября – 375 муниципальных служащих.

- Средства на эти цели в бюджете есть, дополнительных средств не потребуется, - пояснили в городской администрации. - Однако это потребует времени – для этого нужно будет в ручном режиме произвести перерасчет более чем 800 личных дел.