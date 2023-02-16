В школах Дзержинска приступили к обновлению оборудования для занятий по начальной военной подготовке

В 13 школах города около 1,5 тысяч детей посещают занятия по начальной военной подготовке. Для учащихся школы № 17 при поддержке производственной компании «ХимАвто», входящей в состав ассоциации «Дзержинскхимрегион», приобрели 30 противогазов и компасов, приборы химической разведки, респираторы, а также информационные материалы для использования на занятиях.

«Преподаватели отмечают, что детей больше интересует практическая часть занятий. Они детально изучают устройство различных видов оружия, правила использования компасов и противогазов, учатся сборке-разборке автоматов. Научиться этому по картинкам в учебнике невозможно, поэтому принципиально важно обновление материально-технической базы. И здорово, что к этому делу подключаются наши промышленники. Благодарю за участие в развитии патриотического воспитания наших детей. В планах у нас до конца года обновить и разнообразить оборудование во всех классах НВП», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Занятия по начальной военной подготовке в школе № 17 в настоящее время преподает педагог Валерия Белова. Их посещают ученики средних и старших классов, в том числе члены военно-патриотического движения «Юнармия».

«Мне всегда была интересна военная тематика и военное дело, поэтому, помимо занятий в «Юнармии», каждую неделю хожу на начальную военную подготовку. Мы учимся правильно обращаться с оружием и различными приборами, изучаем строевую подготовку, оказание первой медицинской помощи, знакомимся с историей нашего государства. На мой взгляд, эти вещи должен знать каждый и каждый должен быть готов постоять за свою Родину», – поделился ученик 9 класса школы № 17 Арсений Полетаев. – Из нового оборудования мне особенно понравилось работать со средствами индивидуальной защиты. Спасибо большое за обновление!»

Напомним, на сегодняшний день начальную военную подготовку изучают ученики школ №№ 1, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 27, 30, 36, 37 и гимназии № 38. В основном на занятия ходят ребята 7-8 классов, а также старшеклассники.

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска