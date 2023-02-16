Новый туристический поезд отправится из Нижнего Новгорода в Богородск 23 февраля ФОТО: пресс-служба Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»

Новый туристический поезд «В гости к Куркулям богородским» отправится из Нижнего Новгорода на станцию Кожевенное 23 февраля в 9.00. Проводниками в Богородск будут Куркуль и Куркулиха – так в старину называли зажиточных крестьян, которых в городе было много. Об этом сообщается на сайте Горьковской железной дороги.

В Богородске туристов ждет автобусная экскурсия по городу, посещение Центра развития гончарного искусства и «Музея керамики». Кроме того, будет подготовлена развлекательная программа на конюшне.

Но и в поезде будет не скучно. Для пассажиров подготовят угощение и мастер-класс по подбору кожи для изделий.

Кроме того, вагоны в составе поезда новые. Они оснащены эргономичными креслами, а также столиками и розетками для каждого пассажира.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен