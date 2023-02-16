Новая школа появится в Бурнаковском микрорайоне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бурнаковском микрорайоне планируется построить новую школу. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Законодательного собрания Нижегородской области.

Главной темой прошедшего заседания стали планы строительства школ в Нижнем Новгороде до 2030 года. На данный момент дефицит мест в нижегородских школах составляет около 27 тысяч человек.

- Самая напряженная ситуация в Приокском и Автозаводском районах, но вопрос актуален везде, - отметил председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов. – К примеру, в Московском районе в последние годы не было ни масштабного строительства, ни демографических скачков. Однако школа № 118 переполнена почти в два раза из-за появления нового Бурнаковского микрорайона, где нет своей школы.

Как стало известно на заседании, сейчас идет подготовка к разработке проектно-сметной документации. Так же идет работа по выбору земельного участка. Всего же в рамках концессионных соглашений в Нижнем Новгороде планируется построить пять школ на 6 тысяч мест.