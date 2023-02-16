Расшатавшуюся плитку около Нижегородского кремля начали ремонтировать ФОТО: администрация Нижегородского района

Расшатавшуюся брусчатку около Нижегородского кремля отремонтируют для удобства пешеходов. Об этом «Комсомолке» сообщили в администрации Нижегородского района.

Пока ремонт плитки в Большом сквере на площади Минина и Пожарского будет временным.

– При наступлении устойчивой плюсовой температуры в рамках текущего содержания территории будет проведен полноценный ремонт, – отметили в администрации.

На данный момент подрядная организация уже приступила к ремонтным работам.

Ранее мы сообщали, что плитка у Нижегородского кремля словно ходуном ходит. Зимой, когда повсюду гололед, она представляет опасность для пешеходов.

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