Расшатавшуюся плитку около Нижегородского кремля начали ремонтировать ФОТО: администрация Нижегородского района
Расшатавшуюся брусчатку около Нижегородского кремля отремонтируют для удобства пешеходов. Об этом «Комсомолке» сообщили в администрации Нижегородского района.
Пока ремонт плитки в Большом сквере на площади Минина и Пожарского будет временным.
– При наступлении устойчивой плюсовой температуры в рамках текущего содержания территории будет проведен полноценный ремонт, – отметили в администрации.
На данный момент подрядная организация уже приступила к ремонтным работам.
Ранее мы сообщали, что плитка у Нижегородского кремля словно ходуном ходит. Зимой, когда повсюду гололед, она представляет опасность для пешеходов.
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