В адаптации первым ученикам Школы 800 помогут студенты Мининского университета

20 февраля стартует обучение в Школе 800. Первая неделя станет адаптационной, и студенты Мининского университета будут помогать школьникам освоиться в новом образовательном пространстве.

Такое партнерство, по оценке ректора Мининского университета Виктора Сдобнякова, позволит студентам вуза стать частью педагогического коллектива.

- Мы со Школой 800 подписали соглашение о сотрудничестве в области практической подготовки студентов, - поделился он. - Школа 800 нацелена на создание для школьников индивидуальных образовательных траекторий, современной предпрофессиональной подготовки и дополнительного образования, все это даст нашим студентам и выпускникам возможность реализовать все знания и компетенции, полученные в Мининском. С февраля по июнь практику пройдут 20 студентов нашего вуза, которых отобрали в результате ряда собеседований.

Студенты педагогического университета уже познакомились с инфраструктурой Школы 800, а также с ее руководством.

- Я рада, что получила возможность работать в школе, которая разделяет мои взгляды и хочет перестроить процесс обучения, опираясь на такие ценности как достоинство, осознанность выбора и открытость. Практика в Школе 800 поможет мне вырасти как педагогу и почерпнуть вдохновение для моей дальнейшего развития, - поделилась студентка факультета гуманитарных наук Мининского университета Анастасия Светлова, которая будет проходить практику учителем начальной школы.

А студентки факультета психологии и педагогики Валерия Логинова и Валерия Шелапутина станут в Школе 800 специалистами по работе с детьми РАС. Они успешно прошли 4 этапа собеседования.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина