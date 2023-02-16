Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 февраля 2023 8:40

Комплекс мельницы купца Башкирова в Нижнем Новгороде реконструируют

Корпуса гармонично впишутся в современную городскую жизнь
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Комплекс мельницы купца Башкирова в Нижнем Новгороде реконструируют ФОТО: GloraX

Комплекс мельницы купца Башкирова в Нижнем Новгороде реконструируют ФОТО: GloraX

Три здания мельницы купца Башкирова в Нижнем Новгороде будут реконструированы. Восстановлением объектов займется федеральный девелопер GloraX. Об этом «Комсомолка» писала в своем материале о преображении Черниговской набережной в Нижнем Новгороде.

Три здания мельницы купца Башкирова являются ярким образцом промышленной архитектуры рубежа XIX - XX веков. Их важными отличительными элементами считают мощное основание, арочные окна и изящные пилястры. В ходе реконструкции все эти корпуса будут бережно восстановлены и гармонично вписаны в современную городскую жизнь. На данный момент уже разработан проект реконструкции зданий, удостоившийся в 2021 году серебряного диплома на престижном архитектурном конкурсе «Архитектурное наследие».

Ранее мы сообщали, что на месте снесенных элеваторов мукомольного завода появятся две высотки с уникальной для Нижнего Новгорода авторской архитектурой от московского бюро «Остоженка».

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен