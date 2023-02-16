Комплекс мельницы купца Башкирова в Нижнем Новгороде реконструируют ФОТО: GloraX

Три здания мельницы купца Башкирова в Нижнем Новгороде будут реконструированы. Восстановлением объектов займется федеральный девелопер GloraX. Об этом «Комсомолка» писала в своем материале о преображении Черниговской набережной в Нижнем Новгороде.

Три здания мельницы купца Башкирова являются ярким образцом промышленной архитектуры рубежа XIX - XX веков. Их важными отличительными элементами считают мощное основание, арочные окна и изящные пилястры. В ходе реконструкции все эти корпуса будут бережно восстановлены и гармонично вписаны в современную городскую жизнь. На данный момент уже разработан проект реконструкции зданий, удостоившийся в 2021 году серебряного диплома на престижном архитектурном конкурсе «Архитектурное наследие».

Ранее мы сообщали, что на месте снесенных элеваторов мукомольного завода появятся две высотки с уникальной для Нижнего Новгорода авторской архитектурой от московского бюро «Остоженка».

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