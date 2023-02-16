МегаФон в Нижегородской области возглавил Роман Куликов

Последние два года он работал на аналогичной должности в Карелии и провел большую работу по расширению сети 4G.

Главной задачей Романа Куликова в Нижегородском регионе станет усиление рыночных позиций МегаФона, в том числе, за счет улучшения сервиса, с более качественным и самым быстрым мобильным интернетом, а также усиление позиций оператора в цифровизации региона.

В результате развития сети и масштабной модернизации оборудования в Нижнем Новгороде за прошедший год скорость мобильного интернета выросла более чем на 30%. По оценке Telecom Daily, средняя скорость загрузки к пользователю у МегаФона в Нижнем Новгороде составляет 54,4 Мбит/с, а максимальная к пользователю 281 Мбит/с, что выше результатов, полученных независимыми экспертами в сетях других операторов связи — на 20% и 5% соответственно.

«Для эффективного управления бизнесом мы перемещаем лучших топ-менеджеров в те регионы, где их опыт и компетенции будут максимально востребованы и полезны. Нижегородская область — стратегически важный регион для бизнеса. Это ближайший к Москве город-миллионник, большой транспортный хаб, важнейший промышленный центр страны и одна из наиболее привлекательных с инвестиционной точки зрения территорий», — комментирует директор по региональному развитию МегаФона в Центре и на Урале Михаил Молотков.

Роману 40 лет, он родом из Архангельска, окончил Северный (Арктический) федеральный университет. Его карьера полностью связана с рынком телекома: работал в ведущих компаниях в отрасли, участвовал в проектах по запуску виртуальных операторов сотовой связи в крупнейших банках страны.

Фото: МегаФон