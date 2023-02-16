В «ТНС энерго НН» назвали самые популярные клиентские сервисы

«ТНС энерго НН» назвали самые популярные клиентские сервисы

В «ТНС энерго НН» подвели итоги работы дистанционных сервисов компании за 2022 год и выявили самые востребованные среди клиентов.

С января по декабрь 2022 года количество подключенных электронных квитанций увеличилось на 25% – более чем на 62 тысячи. В настоящий момент почти 340 тысяч потребителей перешли с бумажной квитанции на ее современный и экологичный цифровой аналог.

В 2022 году количество пользователей личного кабинета выросло на 67 тысяч – почти на 30% больше, чем в 2021 году. Сегодня личный кабинет используют более 330 тысяч абонентов компании.

Все больше нижегородцев предпочитают решать вопросы электроснабжения онлайн, не посещая офисов гарантирующего поставщика. За прошедший год специалисты «ТНС энерго НН» предоставили более 97 тысяч ответов через раздел «Написать обращение».

Самой востребованной дистанционной услугой в 2022 году оказалась передача показаний прибора учета. Ежемесячно порядка 700 тысяч потребителей передавали показания счетчика через сайт гарантирующего поставщика.

«ТНС энерго НН» предлагает своим клиентам широкий выбор дистанционных сервисов, – отметил заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" Максим Белоусов. – На сайте nn.tns-e.ru потребители могут оперативно заключить договор энергоснабжения, передать показания электросчетчика, получить консультацию специалиста, направить документы в компанию, оплатить электроэнергию и многое другое. Мы намерены активно развивать дистанционные сервисы для удобства наших клиентов и в дальнейшем.

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