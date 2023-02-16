45,7 млн рублей заработал парк «Швейцария» в 2022 году. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородский парк «Швейцария» заработал 45,7 млн рублей за 2022 год. Об этом сообщил директор парка Олег Шувалов на заседании постоянной комиссии Гордумы по бюджету 15 февраля, информирует пресс-служба думы.

В общей сложности доход «Швейцарии» за прошлой год составил 337,3 млн рублей, однако 291,5 миллиона из них – это субсидии из городского бюджета. А за счет приносящей доход деятельности парк заработал 45,7 млн рублей. Расходы при этом составили 325,7 миллиона.

По словам Олега Шувалова, в 2022 году парк «Швейцария» посетили свыше 3,5 млн человек. Здесь прошло более тридцати мероприятий, в том числе гастрономический семейный фестиваль «Да, шеф!», городской фестиваль уличных театров и другие. В парке работает три экскурсионных туристических маршрута, которые за год посетили около 1500 человек.

Депутаты пришли к единогласному мнению, что в парке необходимо создавать больше точек притяжения, чтобы привлекать посетителей, а также лучше информировать нижегородцев о проводящихся мероприятиях.

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