Ремонт освещения в сквере на улице Авиационной в Нижнем Новгороде отложили из-за погодных условий

Ранее местные жители жаловались на отсутствие освещения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Освещение в сквере на улице Авиационной в Автозаводском районе Нижнего Новгорода восстановят во втором квартале 2023 года. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили сотрудники муниципального предприятия «Инженерные сети»

- Для восстановления освещения необходимо провести ремонт поврежденного кабеля, проложенного под землей. В связи с погодными условиями эти работы возможно будет выполнить во втором квартале 2023 года, подчеркнули на предприятии.

К слову, нижегородцы неоднократно жаловались в соцсетях на отсутствие освещения в этом сквере и по ряду других городских пространств. Так, например, сообщалось, что в Светлоярском парке освенщение есть только у главного входа.

- На сегодняшний день освещение в парке Светлоярском восстановлено. Подрядная организация провела ремонтные работы в рамках гарантийных обязательств., - парировали «Инженерные сети».

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