Две тысячи кубометров снега вывезли из центра Нижнего Новгорода за январь

На улице Большой Покровской ежедневно трудятся 40 рабочих, используется специальная техника. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

2 тысячи кубометров снега вывезено с центральных территорий Нижнего Новгорода за январь 2023 года. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Нижегородского района Сергей Крутов в ходе заседания постоянной комиссии городской Думы, которое состоялось 15 февраля.

Речь идет о малом и большом скверах на площади Минина и Пожарского, а также улице большой Покровской. Указанные участки относятся к некатегорийным. Их содержание осуществляется в рамках муниципального контракта, действие которого заканчивается в конце 2024 года.

- В зимний период в соответствии с муниципальным контрактом на обозначенных территориях проводится очистка газонов от случайного мусора, вывоз мусора из урн в ежедневном режиме, прометание свежевыпавшего снега с лестниц, очистка малых архитектурных форм, дорожек и лестниц ручным и механизированным способом, вывоз снега с утилизацией и размещением на полигоне. Согласно заключенным контрактам ежедневно на уборку территорий большого и малого скверов выходит техника и дорожные рабочие, - сказал Крутов.

Так, например на улице Большой Покровской ежедневно трудятся 40 рабочих, используется специальная техника — КДМ, МТЗ, самосвалы и грейдеры. Дороги посыпаются противогололедными массами. Ежедневно уходит порядка 4 тонн.

Ранее сообщалось, что при уборке снега на улице Большой Покровской выявлено порядка 100 нарушений.

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