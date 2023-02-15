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НовостиОбщество15 февраля 2023 19:12

Две тысячи кубометров снега вывезли из центра Нижнего Новгорода за январь

Ежедневно на уборку снега на Большой Покровской выходят 40 человек
Мария СОРОКИНА
На улице Большой Покровской ежедневно трудятся 40 рабочих, используется специальная техника.

На улице Большой Покровской ежедневно трудятся 40 рабочих, используется специальная техника.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

2 тысячи кубометров снега вывезено с центральных территорий Нижнего Новгорода за январь 2023 года. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Нижегородского района Сергей Крутов в ходе заседания постоянной комиссии городской Думы, которое состоялось 15 февраля.

Речь идет о малом и большом скверах на площади Минина и Пожарского, а также улице большой Покровской. Указанные участки относятся к некатегорийным. Их содержание осуществляется в рамках муниципального контракта, действие которого заканчивается в конце 2024 года.

- В зимний период в соответствии с муниципальным контрактом на обозначенных территориях проводится очистка газонов от случайного мусора, вывоз мусора из урн в ежедневном режиме, прометание свежевыпавшего снега с лестниц, очистка малых архитектурных форм, дорожек и лестниц ручным и механизированным способом, вывоз снега с утилизацией и размещением на полигоне. Согласно заключенным контрактам ежедневно на уборку территорий большого и малого скверов выходит техника и дорожные рабочие, - сказал Крутов.

Так, например на улице Большой Покровской ежедневно трудятся 40 рабочих, используется специальная техника — КДМ, МТЗ, самосвалы и грейдеры. Дороги посыпаются противогололедными массами. Ежедневно уходит порядка 4 тонн.

Ранее сообщалось, что при уборке снега на улице Большой Покровской выявлено порядка 100 нарушений.

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