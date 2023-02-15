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НовостиОбщество15 февраля 2023 18:31

Схема движения транспорта вокруг «Школы 800» в Нижнем Новгороде будет скорректирована

В настоящее время у школы работает одностороннее движение
Мария СОРОКИНА
Сейчас на территории школы работает одностороннее движение. Фото: Юлия Горшкова.

Сейчас на территории школы работает одностороннее движение. Фото: Юлия Горшкова.

Схему движения у «Школы 800» в микрорайоне Верхние Печеры могут изменить. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Нижегородского района Сергей Крутов в ходе заседания постоянной комиссии городской Думы, которое состоялось 15 февраля.

По его словам, сейчас там узкий коридор, по которому будет передвигаться большое количество машин — личных авто, на которых привозят детей в школу и коммунальной техники, выполняющей работы на территории. Именно поэтому вопрос требует пересмотрения.

- В прошлом году на комиссии по безопасности дорожного движения определили одностороннее движение по этому маршруту. На сегодняшний день знаки закрыты, но мы их откроем, посмотрим как будет работать движение по данной территории и будем корректировать по мере поступления каких-то необходимых нюансов, - добавил он.

По словам Крутова, важно не только добиться удобства, но и соблюсти безопасные условия для учащихся.

Напомним, ситуация с уборкой снега вокруг новой школы взята на контроль.

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