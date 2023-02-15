Депутаты проконтролируют очистку снега вокруг «Школы 800» в Верхних Печерах

Ситуация с уборкой снега вокруг школы взята на контроль. Фото: Юлия Горшкова.

Вопросы, связанные с предстоящим открытием «Школы 800» в микрорайоне Верхние Печеры города Нижнего Новгорода рассмотрели на заседании постоянной комиссии городской Думы по городскому хозяйству, которое состоялось 15 февраля.

Как отметил депутат Руслан Станчев, «Школа 800» — большой федеральный проект, знаковый для Нижегородской области. Дорогостоящее пространство, которое требует самого пристального внимания.

- Внимание к этой школе будет высокое, в том числе, из-за ожиданий родителей, бабушек и дедушек. Очень не хотелось бы получить в социальных сетях губернатора, мэра и остальных чиновников рассказы о том, что к школе не подъехать снег не чищен, наледь и не посыпано, - заметил он.

Первый заместитель главы администрации Нижегородского района Сергей Крутов ответил, что ситуация ни в коем случае не будет оставлена без внимания.

- Если говорить о «Школе 800», то мы уже дважды проводили совещания с привлечением домоуправляющих компаний, и наших дорожных предприятий. Разграничили территорию и взяли этот вопрос на контроль.

К слову, долгожданное открытие этой школы состоится 27 февраля.

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