Порядка 100 нарушений выявлено при уборке снега на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде

Большинство нарушений устраняли до применения крайних мер. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Составлено 18 административных протоколов о ненадлежащей уборке снега на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил начальник управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Максим Селезнев в рамках аседания постоянной комиссии городской Думы по городскому хозяйству, которое состоялось 15 февраля. которое состоялось 15 февраля.

По его словам, на главной улице города этой зимой выявлено порядка ста нарушений и еще 500 — в Верхних Печерах, однако большинство проблем устранили по первому обращению.

- Хотел бы напомнить, что административную ответственность мы применяем как крайнюю меру в соответствии с теми ограничениями, которые на нас наложены. Поэтому основная масса нарушений устраняется по уведомлениям, - подчеркнул Селезнев.

По его словам, результаты этой работы уже заметны - ситуация на улице Большой Покровской улучшилась по сравнению с тем, что было до новогодних праздников.

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