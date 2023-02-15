Тротуарную плитку на площади Минина и Пожарского планируют отремонтировать в теплое время года

В настоящее время определяются объемы работ, готовится сметная стоимость. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Ремонт тротуарной плитки на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде планируют провести в весенне-летний период. Соответствующее заявление сделал первый заместитель главы администрации Нижегородского района Сергей Крутов в ходе заседания постоянной комиссии городской Думы, которое состоялось 15 февраля.

По его словам, помимо указанных работ в этот период планируется выполнить устройство дополнительных цветников и ремонт ливневок. В настоящее время определяются объемы работ, готовится сметная стоимость.

В ходе заседания депутаты высказались по поводу того, что ремонт плитки проводится ежегодно, но проблема вновь возникает ввиду того, что на центральных улицах города работает тяжелая техника.

Крутов, в свою очередь, заметил, что к разрушению плитки приводят нюансы, не учтенные при проектировании и благоустройстве улиц из-за которых на некоторых участках вода не уходит, а скапливается и разрушает покрытие.

- При проектировании и укладке данной плитки не были выдержаны нормативы. На бетонном основании лежит стяжка, которая не дает возможности воде уходить. Поэтому не только из-за крупногабаритной техники она ломается и ходит ходуном, - сказал он.

Все эти недочеты будут устранены при проведении ремонтных работ.

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