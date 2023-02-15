Монтаж тротуарной плитки в центре Нижнего Новгорода выполнен с нарушением нормативов

Проект благоустройства улицы был согласован и прошел экспертизу. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Работы по укладке тротуарной плитки на некоторых участках улицы Большой Покровской в Нижнем Новгороде выполнены с нарушением нормативов. Соответствующее заявление сделал первый заместитель главы администрации Нижегородского района Сергей Крутов в ходе заседания постоянной комиссии городской Думы, которое состоялось 15 февраля.

В рамках мероприятия был поднят вопрос о том, что тротуарная плитка в центре города разрушается, не выдерживая тяжелой коммунальной техники.

- Мы рекомендуем подрядчикам применять малую механизацию но при благоустройстве Большой Покровской подразумевалось, что плитка будет выдерживать. Мы смотрим, где проходят какие-то провалы. Некачественные работы всплывают при движении техники поэтому есть места, где мы в рамках гарантийного ремонта будем требовать восстановления, - заметил Крутов.

Он объяснил, что на участке уложен качественный материал, который не должен ломаться даже при проходе машин МТЗ. В ответ депутаты отметили, что по улице проходит не только коммунальная техника, но и грузовики, которые осуществляют подвоз продукции к кафе и ресторанам из-за чего «плитка буквально ходит ходуном».

- Есть небольшой нюанс, что при проектировании и укладке данной плитки не были выдержаны нормативы. На бетонном основании лежит стяжка, которая не дает возможности воде уходить. Поэтому не только из-за крупногабаритной техники она ломается и ходит ходуном, - добавил первый замглавы района.

Также по словам Крутова, проект благоустройства улицы был согласован и прошел экспертизу, однако есть слабые места, которые будут устранены в весенне-летний период.

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